كشفت بيانات بحرية، أن 3 سفن في خليج عُمان خرجت عن السيطرة بعد أنباء عن حادثة «غير معروفة». ولا تزال الأنباء متضاربة، إذ أكدت هيئة بريطانية مختصة في النقل البحري، وقوع حادثة غير مرتبطة بالقرصنة بالمياه الدولية قبالة إمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة، فيما تحدث الإعلام الإيراني عن هجوم جديد على سفينة تجارية في المياه الدولية قبالة الفجيرة.وزعمت قناة فيلق القدس الإيرانية اصطدام سفينة تحمل علم سنغافورة بلغم بحري قبالة الفجيرة، فيما أفادت وكالة «فارس» الإيرانية بانفجار لغم في ناقلة بالمياه الدولية في خليج عُمان. وأوردت قناة إسرائيلية عن مصادر بريطانية، وقوع هجوم على ناقلة قبالة سواحل الفجيرة.وأفادت مصادر بحرية بأن الحادثة في خليج عُمان مرتبطة بناقلة النفط «غولدن بريليانت» التي ترفع علم سنغافورة. وتحدثت الأنباء أن ناقلة النفط في خليج عُمان خارجة عن السيطرة الآن.وأوضح موقع عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة (يو.كيه.إم.تي.أو) أنه علم بوقوع حادثة ليست لها علاقة بالقرصنة قبالة ساحل الفجيرة، وأوصى التحذير، الذي استند إلى مصدر من طرف ثالث، السفن في المنطقة بتوخي الحذر الشديد.