فيما أعلن عضو بمجلس ولاية هلمند اليوم (الثلاثاء) ان الاشتباكات والهجمات الجوية تتسبب في وقوع خسائر بشرية وأصبحت المدينة بأكملها مغلقة، أكد المبعوث الروسي زامير كابولوف، أن مباحثات السلام في أفغانستان ستكون شاقة، مشدداً في ندوة بموسكوعلى ضرورة حل الأزمة الأفغانية عبر المباحثات.وقال كابولوف: «يجب ألا ننتظر مباحثات خالية من المشاكل، لأن هذه المباحثات ستكون شاقة، نضع كل هذا بعين الاعتبار وندرك بأن الدبلوماسية الحقيقية لا تقوم على العواطف»، مشيراً إلى أن بلاده مستمرة بالتواصل مع حركة طالبان وعليها الوفاء بتعهداتها التي قدمتها لروسيا.وقال مسؤولون محليون في هلمند: ان القوات الحكومية تسيطر على منطقتين فقط بالمدينة، تقع بهما المنشآت الحكومية الرئيسية مثل مجمع المحاكم ومقر الشرطة، مؤكدين ان حركة طالبان سيطرت على مبنى الإذاعة والتلفزيون في مدينة لشكركاه.وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم، مقتل 20 مسلحا من طالبان وجرح 12 آخرين غارة جوية ليلية للقوات الحكومية في ضواحي مدينة لشكركاه. وذكرت الوزارة أن قواتها تمكنت من استعادة السيطرة على مقر مديرية نجراب بولاية كابيسا شمال العاصمة كابل.وقتل 40 مدنيا على الأقل وأصيب أكثر من 100 آخرين بجروح في الساعات الـ24 الأخيرة، خلال معارك بين القوات الأفغانية ومتمردي حركة طالبان في مدينة لشكركاه المحاصرة في جنوب البلاد، وفق ما أفادت الأمم المتحدة.وعبرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان عن قلقها الشديد إزاء مأزق المدنيين في لشكركاه، عاصمة ولاية هلمند، مطالبة بوقف فوري للقتال في المناطق الحضرية. وقال الجنرال سامي سادات في رسالة وجّهها الى وسائل الإعلام، مخاطباً سكان المدينة «يُرجى المغادرة في أسرع وقت ممكن حتى نتمكّن من بدء عمليتنا ضد طالبان».