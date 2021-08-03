كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ المصري النائب عبدالحي عبيد، أن زيارة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الذى يقوم بجولة في عدد من الدول العربية والأفريقية، تأتى ضمن تحركات واسعة لإفشال ضم إسرائيل كعضو مراقب للاتحاد الأفريقي.وقال عبيد في تصريحات صحفية اليوم (الثلاثاء)، إن مصر تثني على التحركات التي يقودها لعمامرة، مضيفا أنه حصل على ترحيب من الجانب المصري أثناء زيارته القاهرة أخيرا بضرورة إعاقة انضمام إسرائيل للاتحاد، معبراً عن دهشته من رغبة إسرائيل في الانضمام للاتحاد كعضو مراقب خاصة أنها بعيدة تماما عن الاتحاد الأفريقي.يذكر أن إسرائيل حصلت على صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، وقدّم سفير تل أبيب لدى إثيوبيا أليلي أدماسو أوراق اعتماده كمراقب في الاتحاد الأفريقي إلى رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي محمد، في مقر المنظمة في أديس أبابا، واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، أن هذا يوم احتفال بالعلاقات الإسرائيلية الأفريقية، زاعما أن وضع المراقب يمكن إسرائيل من مساعدة الاتحاد الأفريقي بشكل أكبر في مجالي مكافحة جائحة كورونا والإرهاب.