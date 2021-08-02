اتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا، حركة طالبان بأنها ارتكبت مجازر ضد المدنيين الأفغان على معبر سبين بولداك الحدودي مع باكستان. وقالت واشنطن ولندن، إن طالبان قد تكون ارتكبت جرائم حرب، وقتل مدنيين. وكتبت سفارتا الدولتين في تغريدتين منفصلتين اليوم (الإثنين) «في سبين بولداك بقندهار، قتلت طالبان عشرات المدنيين في عمليات قتل ثأرية. عمليات القتل هذه يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب، يتعين التحقيق فيها ومساءلة مقاتلي طالبان أو القادة المسؤولين عنها».وكان 46 جنديا أفغانيا فروا الأسبوع الماضي إلى باكستان بعد أن فقدوا السيطرة على مواقع عسكرية على الحدود في أعقاب تقدم مقاتلي الحركة المتشددة، وفقا لما أفاد به الجيش الباكستاني.ولفت الجيش الباكستاني في بيان إلى أن قائد جيش أفغانستان طلب السماح لهم باللجوء عند معبر شيترال الحدودي في الشمال. وقال إن الجنود حصلوا على مرور آمن إلى باكستان بعد موافقة السلطات الأفغانية.