شن الرئيس الأفغاني أشرف غني هجوما، على ما وصفه بالانسحاب الأمريكي «غير المدروس» من بلاده، مؤكدا أنه سبب التدهور الأمني في أفغانستان. وقال غني متوجها إلى البرلمان اليوم(الإثنين)، إن سبب الوضع الذي نحن فيه حاليا هو أن القرار اتُّخذ بشكل مفاجئ، مضيفاً «حذرت واشنطن من عواقب ذلك لكنها لم تستجب».وتدور معارك بين القوات الأفغانية وحركة طالبان في لشكركاه إحدى ثلاث عواصم ولايات أفغانية تهددها الحركة المتشددة مباشرة بالتزامن مع اقترابهم من هرات وإطلاق صواريخ على مطار قندهار.واقترب المتشددون، أمس ، من حدود هرات، في اليوم الرابع على التوالي من الاشتباكات، فاتحين جبهة جديدة من الضواحي الغربية بعدما كانت المعارك تتركز في الأيام الأخيرة خصوصا جنوب المدينة.وقال الناطق باسم حاكم ولاية هرات جيلاني فرهد «هاجمت حركة طالبان قبل الظهر الإقليم رقم 7«الواقع على بعد كيلومترات قليلة غرب المدينة» لكن قواتها صدت. فيما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية وصول مئات من عناصر القوات الخاصة إلى هرات بهدف تعزيز العمليات الهجومية والقضاء على طالبان.