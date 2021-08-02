قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف ​نجيب ميقاتي، إن مهلة ​تشكيل الحكومة​ الجديدة ليست مفتوحة، معلنا في تصريح من ​قصر بعبدا اليوم (الإثنين)، أنه اتفق مع الرئيس ​ميشال عون​ على الاجتماع مجددا (الخميس) من أجل التهيئة لمؤتمر ​الدول المانحة​. ولفت ميقاتي إلى أنه كان يتمنى أن تكون الوتيرة أسرع بالنسبة لتشكيل الحكومة، مؤكدا أن المواطن اللبناني قد ملّ من الكلام عن المحاصصات. وأعرب ميقاتي عن أسفه تجاه الحوادث الأمنية التي دارت أمس (الأحد)، في ​خلدة​ جنوب بيروت، متمنياً أن يوضع حل شامل للفلتان الأمني، مشدداً على دور الجيش وقوات الأمن في هذا.واعترف الرئيس المكلف بأن لبنان يمر بوضع كارثي، لافتا إلى أن الحالة صعبة جداً، وأنه لا يملك عصا سحرية لإصلاح الوضع بشكل سريع، مؤكداً أنها مهمة صعبة، إلا أنه لفت إلى تضافر الجهود لإنقاذ الموقف. وطلب من الجميع التعاون معه، محذرا من أن لبنان بات على شفا الانهيار، وأن الحريق قد يصل إلى كل البيوت، بحسب تعبيره.وحصل ميقاتي على أغلبية أصوات النواب خلال المشاورات البرلمانية لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة في البلاد، ونال 73 صوتاً من أصل 118 نائباً في البرلمان.