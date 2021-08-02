كشف مصدر أمني لبناني أن مخابرات الجيش أوقفت اليوم (الاثنين)، أحد المتورطين بإطلاق النار في أحداث خلدة بين عناصر «حزب الله» وعشائر عربية، أثناء تشييع الميليشيا أحد مسؤوليها. وأفاد المصدر في تصريح لوسائل إعلام لبنانية، بأن القوات الأمنية تلاحق المتوارين المحددة أسماؤهم وأدوارهم بالتفاصيل.وكانت مدينة خلدة جنوب العاصمة بيروت قد شهدت أمس (الأحد) اشتباكا بالأسلحة المتوسطة والخفيفة خلال تشييع أحد مسؤولي ما تعرف بـ«سرايا المقاومة». وعاشت المنطقة توتراً أمنياً كبيراً، وإطلاق نار ورصاص أدى إلى سقوط 6 قتلى على الأقل.