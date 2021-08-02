يجري رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اتصالات مكثفة مع دول الجوار لعقد قمة إقليمية في بغداد تهدف إلى إقامة تعاون اقتصادي وسياسي وأمني وعسكري شامل بما يحفظ الدول المشاركة فيها من خطر الإرهاب والتكاتف على مواجهة هذه الآفة.وقالت مصادر حكومة عراقية لـ«عكاظ» إن الكاظمي أجرى اتصالات مع (عمان ودمشق والقاهرة وأبو ظبي والدوحة)، للمشاركة في القمة الإقليمية المتوقع لها أن تعقد في العاصمة العراقية منتصف الشهر الحالي. وأفادت المصادر بأن رئيس الوزراء العراقي ينتظر موافقة الأطراف المدعوة للمشاركة في القمة. وكشفت المصادر أن القاهرة وعمان أعلنتا ترحيبهما بعقد القمة التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الدول المجتمعة كافة وعقد اتفاقات مشتركة في مختلف المجالات.وكانت حكومة الكاظمي نجحت في يونيو الماضي في استضافة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في العاصمة بغداد وعقد قمة ثلاثية.وتعمل حكومة الكاظمي منذ توليها السلطة قبل عام لإعادة علاقات العراق مع محيطه العربي والإقليمي.