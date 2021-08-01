قتل 5 أشخاص في مواجهات دامية بين عناصر «حزب الله»وعشائر عربية جنوب بيروت خلال تشييع أحد مسؤولي المليشيا اليوم (الأحد). وشهدت مدينة خلدة جنوب العاصمة اللبنانية معركة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة خلال تشييع أحد مسؤولي الحزب.وأعلنت مصادر حزب الله، مقتل علي بركات المسؤول في المليشيا في اشتباكات ظهر اليوم.وأكدت سقوط 4 قتلى أثناء مرور موكب تشييع علي شبلي الذي قتل أمس (السبت)، على خلفية ثأر على يد شاب من آل غصن من عشائر العرب، وهو ما فجّر الاشتباكات. كما سمع إطلاق نار وقذائف «آر بي جي» بكثافة في دوحة عرمون وعلى أوتوستراد خلدة في الاتجاهين، مما تسبب بحالة توتر وهلع بين السكان في المحلة، على خلفية اغتيال الشاب.وأغلقت قوات الجيش اللبناني الطريق من خلدة في اتجاه بيروت بسبب كثافة إطلاق النار من مصادر متعددة، كما اضطر بعض المواطنين لترك سيارتهم وسط الطريق، في حين تحول السير إلى الطرقات الفرعية.