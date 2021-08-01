أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم (الأحد) مقتل 89 إرهابياً شمال سيناء أغلبهم من عناصر داعش الإرهابية خلال مداهمات أمنية قامت بها قوات الجيش بالتعاون مع الشرطة خلال الفترة الماضية. وأفادت في بيان بأن هذه العملية تجيء استكمالاً للأعمال البطولية التي تخوضها القوات ضد العناصر الظلامية فى ملاحقة دحر العناصر الإرهابية بسيناء، والقضاء على البنية التحتية لها، واستمراراً لتحقيق النجاحات على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.وأضافت أنه قتل 8 من القوات المصرية أثناء العمليات، وعثر بحوزة العناصر الإرهابية على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير شمال ووسط سيناء. ولفت البيان إلى أن القوات الجوية استهدفت تدمير 130 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، إضافة إلى تدمير 115 عربة دفع رباعي وتفجير 404 عبوات ناسفة تمت زراعتها لاستهداف القوات على عدد من الطرق الرئيسية بعدد من المدن السيناوية، واكتشاف وتدمير 13 فتحة أنفاق، و59 دراجة نارية تستخدمها العناصر التكفيرية.