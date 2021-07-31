أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط 32 قتيلاً في صفوف المدنيين والعسكريين على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة درعا منذ (الخميس) الماضي.وقال المرصد في بيان له اليوم (السبت)، إن 12 مدنياً قضوا بصواريخ ورشاشات وقذائف قوات النظام، و11 مقاتلاً محلياً قضوا بقصف واشتباكات مع قوات النظام، و9 قتلى من عناصر قوات النظام والفرقة الرابعة قتلوا في المواجهات مع المقاتلين المحليين بمدينة درعا وريفيها الشرقي والغربي. ولفت إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، إضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.يذكر أن مفاوضات تجري برعاية روسيا في محافظة درعا جنوب سورية لوقف الاقتتال بين قوات النظام والمجموعات الموالية لها ومقاتلين محليين.وتعد درعا مهد الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت قبل عشرة أعوام ضد النظام السوري. ورغم توقيع الفصائل المعارضة فيها اتفاق تسوية مع الأسد برعاية روسية، إثر عملية عسكرية في 2018، إلا أنها تشهد بين الحين والآخر فوضى واغتيالات وهجمات.