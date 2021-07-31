تمكن الجيش الأفغاني من استعادة السيطرة على منطقة غوزار في ولاية هرات، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع في أفغانستان، اليوم (السبت). وطردت القوات الحكومية عناصر طالبان من المنطقة بعد أن قتلت 131 مسلحاً وأصابت 62، وقبضت على 5 مسلحين. وأكدت أن الجيش الأفغاني يدعم السلام، لكن القوات الحكومية قادرة على دحر طالبان. وأضافت الوزارة في بيان نشرته على «تويتر»: استعادت قوات الأمن الوطني الأفغانية بدعم من القوات الجوية الأفغانية، السيطرة على منطقة غوزار في ولاية هرات. وأفادت الوزارة بأن الجيش تمكن خلال العملية من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.وتشهد أفغانستان حالياً مواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان الذين يسيطرون على مناطق ريفية واسعة، ويشنون هجمات متواصلة على مدن أفغانية كبيرة.وتفاقمت حدة التوتر في أفغانستان على خلفية وعود الإدارة الأمريكية بإنهاء عملية سحب قواتها من الأراضي الأفغانية قبل 11 سبتمبر القادم.