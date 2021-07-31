بعد توقف دام 7 سنوات، أعلن مدير عام مديرية المخا باسم الزريقي، أمس (الجمعة)، استئناف تشغيل الميناء الأقدم في اليمن رسمياً وفق الإمكانات المتاحة مؤكداً أن الميناء استقبل سفينتين في خطوة لإنهاء المعاناة عن أبناء المخا ومحافظة تعز. وجرت عملية التشغيل بحضور الممثل المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي وعدد من المسؤولين الحكوميين.وقال مدير ميناء المخا الدكتور عبدالملك الشرعبي، إنه تم تدشين العمل في الميناء بعد 7 سنوات من التوقف، معتبراً أنه «يوم تاريخي»، وأعلن استعداد الميناء لاستقبال الشحنات التجارية والإغاثية، لافتاً إلى أن هناك برنامجاً لتشغيل الميناء على 3 مراحل.وأضاف: إن عملية استئناف العمل في الميناء تأتي في إطار المرحلة الأولى وسنعمل في المرحلتين الثانية والثالثة على معالجة الأضرار التي لحقت بالميناء بسبب الحوثيين حيث سيكون هناك تعاون مع الحكومة والمنظمات الدولية في إعادة التأهيل وتطوير الميناء ليعود إلى مستواه الريادي، داعياً التجار والوكلاء الملاحيين ومنظمات العمل الإنساني التي تستقدم شحنات إغاثية إلى اليمن إلى الاستفادة من خدمات الميناء.ورست في الميناء سفينتان يمنيتان تحمل الأولى 20 طناً عدد 4318 من المنظفات، بينما تحمل الثانية 323 طناً.