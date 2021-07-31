تشهد مختلف المدن في الأحواز احتجاجات ضد سياسات النظام الإيراني للأسبوع الثالث على التوالي، وقد وصل صدى هذه التظاهرات إلى العاصمة طهران، واعتقل نظام الملالي مساء أمس (السبت) عدداً من نشطاء الأحواز بينهم سيدتان خلال وقفة على ضفة نهر كارون، احتجاجاً على سياسات نقل المياه من خوزستان.وطالبت اللجنة التنسيقية للحركة الاحتجاجية الأحوازية، بإطلاق سراح المعتقلين وعدم قطع الإنترنت، وضمان حرية التجمع السلمي. ودعت إلى وقف نقل مياه الأنهار، وإيصالها للقرى التي تعاني من شح مياه الشرب، وتعويض الرعاة والفلاحين عن خسائرهم.وخرج المئات في تظاهرات بالعاصمة طهران، ورددوا هتافات مناهضة للمرشد علي خامنئي، ورفعوا شعارات تطالب بإسقاطه.يُذكر أن إقليم الأحواز يشهد احتجاجات واسعة من منذ 15 يوليو، وعلى مدى أسبوعين، قُتل خلالها 9 متظاهرين على الأقل واعتقل المئات من قبل قوات الأمن الإيرانية، وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان الدولية.