ساهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، في جمع أكثر من 56 مليون دولار للحزب الجمهوري من مانحين عبر الإنترنت وفقاً لمنصة «وينريد» المتخصصة في جمع التبرعات، ما يدل على استمرار نفوذه داخل الحزب.ولفت التقرير إلى أن معظم التبرعات، كانت عبارة عن مبالغ يقل الواحد منها عن 50 دولاراً، وهو ما يظهر أن ترمب ما زال يحظى بنفوذ قوي على القاعدة الشعبية للحزب حتى بعد انتهاء فترة ولايته في يناير الماضي.وأفاد بأن لجنة «ترمب أجعل أميركا عظيمة مرة أخرى» التي تجمع الأموال للحزب الجمهوري، والتي يسيطر عليها ترمب جلبت أكثر من 34 مليون دولار خلال هذه الفترة.كما نجحت لجان جمع الأموال الخاصة بترمب، إلى جانب مجموعة أخرى تجمع الأموال حصرياً لها، في جلب أكثر من 22 مليون دولار من خلال منصة «وينريد».