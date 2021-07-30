منذ أن تأسست جماعة «الإخوان» الإرهابية بمصر وهي لا تترك أي نظام حاكم إلا وتتقرب منه، وبعد تمكنها تنقلب عليه، وظهر السلوك الانتهازي للجماعة الإرهابية منذ نشأتها في عام 1928 على يد حسن البنا، حينما حاولت التقرب من الملك فاروق بكل السبل، وكتبوا العديد من الخطابات التي تدعو لذلك في مجلاتهم.وكشف تقرير لمؤسسة «ماعت» لحقوق الإنسان بالقاهرة أن جماعة الإخوان تسعى دائما إلى القفز ومحاولة توريط الأنظمة في الأزمات، وذلك عندما يفشلون في تحقيق مصالحهم فيسعون إلى شيطنة الأنظمة من أجل مصلحتهم الشخصية على حساب الأوطان، ويستخدمون العنف لتحقيق ذلك.ولفتت المؤسسة إلى أن ما فعلته الجماعة الإرهابية مع الأنظمة السابقة من محاولات عبثية ومخططات لتدمير الدول العربية من أجل مصلحتها الشخصية على حساب الوطن، ومن خلال بث روح الفتنة والخراب فى الدول، يكشف مخططات الجماعة الإرهابية.وأفاد التقرير بأن أدوات الجماعة لم تقتصر على الأكاذيب والشائعات، بل وصلت إلى الاستعانة بمليشيات مسلحة لإسقاط الدولة المصرية، محذرا من أن الجماعة الإرهابية تبث الأكاذيب المغرضة لاختلاق أحداث وهمية ومحاولة إنجاح مشروعها في السيطرة على المنطقة العربية والاستيلاء على الثروات العربية والهيمنة على مقدرات السلطة والحكم.