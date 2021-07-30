كشف الرئيس اللبناني ميشال عون، عن استعداده للإدلاء بإفادته في انفجار مرفأ بيروت إذا رغب المحقّق العدلي في الاستماع إليه. وأعلنت صفحة الرئاسة اللبنانية عبر «تويتر»، اليوم (الجمعة)، أن عون أبلغ المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بذلك، مؤكداً أنه لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه، والعدالة تتحقق لدى القضاء المختص التي تتوافر في ظله الضمانات.وكان قاضي التحقيق في حادثة مرفأ بيروت طارق بيطار طلب اليوم إذناً من المجلس الأعلى للدفاع لملاحقة اللواء طوني صليبا المدير العام لأمن الدولة. وكان رئيس البرلمان نبيه بري أعلن، أمس (الخميس)، استعداد المجلس لرفع الحصانات عن الجميع دون استثناء في قضية انفجار مرفأ بيروت، مشدداً على أن أولوية المجلس كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة في قضية انفجار مرفأ بيروت.وخلف الانفجار الضخم الذي وقع في 4 أغسطس من العام الماضي أكثر من 200 قتيل فيما أصيب أكثر من 6500، وتدمرت أحياء محيطة بالمرفأ.