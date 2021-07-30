حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» من أن نحو 100 ألف طفل في منطقة تيغراي الإثيوبية يعانون من سوء التغذية الحاد بصورة تهدد حياتهم خلال الأشهر الـ 12 القادمة، بزيادة 10 أمثال عن متوسط المستويات السنوية. وفي إحاطة للأمم المتحدة في جنيف، قالت المتحدثة باسم «اليونيسف» ماريكسي ميركادو، اليوم (الجمعة)، بعد عودتها من تيغراي: إن النساء الحوامل والمرضعات يعانين من سوء التغذية الحاد. وأضافت: يجب الوصول دون عوائق إلى تيغراي وعبر المنطقة، من أجل توفير الدعم الذي يحتاجه الأطفال والنساء بصورة عاجلة.بدورها، أفادت المتحدث باسم الأمم المتحدة ينس لايركه، بإن المنظمة بحاجة إلى هواتف تعمل بالأقمار الصناعية ومعدات اتصالات مهمة أخرى في عمليتها لتقديم المساعدات في تيغراي وحث الحكومة الإثيوبية على منح التصريح لمثل هذه المعدات.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، اعتبر أن سيادة إثيوبيا ومصالحها الوطنية خط أحمر. وأضاف أن هناك العديد من الرغبات المباشرة وغير المباشرة ضد المصالح القومية الإثيوبية. ولفت مفتي إلى أن التظاهرات في مختلف أنحاء إثيوبيا أظهرت أن الشعب والحكومة لهما موقف ثابت حول الحفاظ على سيادة البلاد.