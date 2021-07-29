عقد المجلس العربي للمياه اليوم (الخميس) اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس الدكتور محمود أبوزيد لبحث ترتيبات انطلاق المنتدى العربي للمياه في دورته الخامسة التي تستضيفها مدينة دبي بالإمارات خلال المدة من 21 إلى 23 سبتمبر المقبل.

وأكد الدكتور أبوزيد في كلمته خلال الاجتماع أن المنطقة العربية تواجه حاليًا تحديات مائية متعددة وغير مسبوقة تؤثر على استقرارها وتهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة لشعوبها، وفي مقدمتها ندرة المياه والتغيرات المناخية المتزايدة بتأثيرها السلبي على توفر المياه، وضغوط دول المنبع على المياه العابرة للحدود، وغيرها من العوامل التي تهـدد الاستدامة السلمية لسبل العيش في المنطقة.

وأوضح أن منتدى دبي سيبحث التحديات التي تواجه تحقيق الأمن المائي العربي وتذليل العقبات أمام هذا الهدف النبيل مـن أجـل السلام والتنميـة المستدامة، وتحديد رؤية وأولويات المنطقة العربية في هذه القضايا اسـتعدادًا للمشاركة في المنتدى العالمي التاسع للمياه في مارس 2022.

بدوره أكد وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات المهندس سهيل محمد المزروعي أنه سيتم خلال المنتدى التركيز على مجابهة التحديات المائية التي تواجه المنطقة العربية، لافتًا النظر إلى أهمية وضع التشريعات والسياسات المناسبة، وبناء الشراكات الإستراتيجية والعمل في تعاون وتنسيق تام مع الكيانات العربية والدولية ذات الصلة في هذا الصدد.

من جانبه قال الأمين العام للمجلس العربي للمياه الدكتور حسين العطفي: إن المنتدى سيُعقد على مدار ثلاثة أيام، ويتضمن العديد من الجلسات الفنية وحلقات النقاش حول 3 محاور وأولويات رئيسة تشـمل: «الأمن المائي العربي، والتعاون في مجال المياه العابرة للحدود، والمياه من أجل التنمية المستدامة».

وأضاف أنه جرى اختيار المحاور والموضوعات الخاصة بالمنتدى بالتعاون مع الشركاء الإقليميين وممثلي الحكومات والمنظمات غير الحكومية والشبكات المتخصصة والجهات الأكاديمية، في إطار مـن الأهداف والغايات المشتركة لتحقيق العمل الجماعي والاستجابة الفورية التي من شأنها إحداث التغيير المنشود لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.