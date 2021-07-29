حذر وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن اليوم (الخميس)، مليشيا الحوثي من استمرار استهدافها السعودية وتصعيدها في اليمن، مشدداً على ضرورة إيقاف الاستهداف.

ودان بلينكين في مؤتمر صحفي مع نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح الهجمات الحوثية التي تستهدف السعودية، مؤكداً أن الحوثيين لم يظهروا رغبة في الانخراط بالحل السياسي.

وحث وزير الخارجية الأمريكي الحوثيين على الانخراط في المسار الدبلوماسي، موضحاً أن بلاده تركز على الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن، مشيداً بقرار السعودية في ما يتعلق بالحل السياسي في اليمن.

وفي ما يتعلق بالوضع في أفغانستان أوضح الوزير الأمريكي أن بلاده ملتزمة بمساعدة الأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة خلال 20 عاما، وإنها تعمل على إصدار تأشيرات دخول للمترجمين الأفغان.

من جهته، قال وزير خارجية الكويت، إن لدى بلاده روابط مشتركة مع الولايات المتحدة في كل المجالات، ولديها تحديات مشتركة مع الولايات المتحدة بينها مكافحة جائحة كورونا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن قد وصل الكويت أمس (الأربعاء) لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين، ووفقاً لوكالة وكالة الأنباء الكويتية (كونا) فقد بحث أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم مع بلينكن أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.