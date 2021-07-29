تعرض محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بالعراق اليوم (الخميس) لقصف بصواريخ الكاتيوشا في هجوم هو الأول منذ عودة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من زيارة واشنطن، التي اتفق خلالها على إنهاء المهمة القتالية للقوات الأمريكية في بلاده.

ونقل تلفزيون السومرية العراقي عن مصدر أمني قوله: «إن صاروخي كاتيوشا استهدفا محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، فيما تم استهداف رتلين للقوات الأمريكية جنوب الناصرية بعبوتين ناسفتين»، موضحاً أن منظومة C-RAM فشلت في إبعاد الصاروخين فيما سقط عدد من الشظايا على عدد من المركبات المدنية ومنزل قرب منطقة المنصور.

وتعرض الأمريكان في العراق لنحو 50 هجوماً في العراق منذ بداية العام الحالي غالبيتها تركزت على السفارة الأمريكية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضمّ أمريكيين ومطاري بغداد وأربيل ومواكب لوجستية للتحالف الدولي.

واتهمت واشنطن وكلاء إيران بالوقوف وراء الهجوم، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن بلاده تسعى إلى انتهاج كل ما يعزز سياسة التهدئة في المنطقة والمضي قدماً في تعزيز الإصلاحات، ومحاربة الفساد، وتعزيز الأمن الداخلي، وتهيئة بيئة مناسبة جاذبة للاستثمار.