وسط خسائر كبيرة في صفوف المليشيا الحوثية يواصل الجيش الوطني والمقاومة وبإسناد من تحالف دعم الشرعية تقدمه على مختلف الجبهات في محافظة مأرب شرق اليمن إذ سيطر اليوم (الخميس) على عدد من المواقع الإستراتيجية في جبهات مدغل ورغوان والمشجح والكسارة والزور ودمر عددا من الآليات والأسلحة.

وأفادت مصادر عسكرية أن الجيش الوطني بعد نجاحه في استنزاف المليشيا تحول من الدفاع إلى الهجوم وبدأ عملياته لتحرير عدد من المواقع وسط انهيارات واستسلام لمسلحي الحوثي.

وذكرت المصادر أن القوات الحكومية وبإسناد من القبائل تمكنت خلال الساعات الماضية من القبض على القيادي الحوثي أحمد النافوذه وعدد من مرافقيه، مؤكدة أن أي تعزيزات للحوثي مصيرها القتل أو الأسر في ظل حالة الانهيار الكبير.

من جهة أخرى، قتل 3 مدنيين وأصيب 11 آخرين بجروح خطيرة اليوم في محافظة الحديدة إثر انفجار لغم حوثي في مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة في استمرار لجرائم المليشيا الإرهابية بحق المدنيين.

وقال مصدر طبي إن لغماً من مخلفات المليشيا انفجر بحافلة تقل عددا من المدنيين في منطقة الهدة بالدريهمي ما تسبب بتلك الحصيلة من القتلى والجرحى، مضيفاً: «جميع المصابين في المستشفى في حالة خطيرة وهو ما يرجح ارتفاع حصيلة القتلى».

وكانت المليشيا قد قتلت أمس مدنيا عبراستهداف حي سكني في منطقة الشجيرة بالمديرية ذاتها بطائرة مسيرة.