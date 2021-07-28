عاقبت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، 8 أفراد و10 كيانات ضمن قائمة العقوبات الأمريكية بشأن سورية. وأدرجت الولايات المتحدة على القائمة السوداء 8 أفراد و10 كيانات ضمن إجراءات منفصلة تتعلق بمكافحة الإرهاب وأخرى متعلقة بسورية، شملت «فروعا للمخابرات العامة والعسكرية السورية»، وفق موقع وزارة الخزانة، التي أكدت أنها ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري.وكانت الوزارة فرضت عقوبات مماثلة في ديسمبر الماضي بهدف تثبيط الاستثمار المستقبلي في المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد، وإلزام دمشق بالعملية التي تسيرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار المجلس 2254.من جهته، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 7 من عناصر النظام و5 من تنظيم داعش في هجوم واسع شنه الأخير على مواقع النظام في بادية دير الزور وصولاً إلى الحدود الإدارية مع محافظة الرقة، مؤكداً أن عدد الضحايا في ارتفاع.وبلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة من 24 مارس 2019 وحتى اليوم وفقاً لإحصاءات وتوثيقات المرصد 1509 قتلى من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنان من الروس على الأقل، بالإضافة لـ153 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.وقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من المدنيين الآخرين بينهم أطفال ونساء في هجمات التنظيم، كذلك مقتل 973 من تنظيم داعش، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.