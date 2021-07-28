فيما يتجول المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ في المنطقة لمناقشة جهود السلام، تواصل مليشيا الحوثي جرائمها وتصعيدها الأعمال الحربية في محافظات تعز ومأرب وشبوة. وأكد مصدر عسكري يمني في تعز، أن «مجاميع حوثية حاولت التسلل اليوم (الأربعاء) إلى مواقع الجيش الوطني في معسكر الدفاع شمال المدينة، لكن قواتنا تصدت لها وأفشلت الهجوم وقتلت 11 متسللاً وأصابت آخرين».وفي محافظة شبوة، قتل مدني و9 جنود وأصيب 12 آخرون في قصف حوثي بالصواريخ البالستية استهدف موقع وحدة عسكرية من الدفاع الساحلي في منطقة غنية بيحان. وذكرت مصادر عسكرية، أن المدني القتيل كان ماراً بالقرب من موقع الانفجار، منددة باستمرار المليشيا بالقصف بالصواريخ البالستية.وكان المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، قال إن ليندركينغ يناقش في الرياض ودول المنطقة العواقب المتزايدة لهجوم الحوثيين على مأرب الذي يفاقم الأزمة الإنسانية ويؤدي إلى عدم الاستقرار في أماكن أخرى.وطالبت الولايات المتحدة مليشيا الحوثي الإرهابية بإيقاف أعمالها المزعزعة للاستقرار والالتزام بوقف فوري وشامل لإطلاق النار، مشددة على ضرورة العودة إلى المفاوضات وإنهاء الصراع.