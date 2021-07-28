تأكيداً لما نشرته «عكاظ» الشهر الماضي عن وجود تنسيق بين «القاعدة» ومليشيا الحوثي لإبرام صفقات تبادل أسرى ودعم الانقلابيين للتنظيم الإرهابي بالمشتقات النفطية مقابل تنفيذ الأجندة الإيرانية، كشفت مصادر محلية أمس (الثلاثاء)، عن تبادل الجماعتين الإرهابيتين 4 أسرى من الطرفين، إذ سلم «الحوثي» القياديين في «القاعدة»عيدروس المسعودي وعبدالله المسعودي المعتقلين في سجن الأمن القومي منذ ما قبل الانقلاب.وأفادت المصادر بأن مليشيا الحوثي والقاعدة تبادلا الأسرى في مديرية الصومعة في محافظة البيضاء، لافتة إلى أن المليشيا تراجعت عن إطلاق القيادي الثالث في «القاعدة» المدعو طارق عبدالعزيزالهصيصي بحجة أن قضيته لا تزال في المحكمة، إذ إنه متهم بالوقوف وراء تفجيرات في صنعاء عام 2014.وينشط تنظيم القاعدة في منطقة يكلا بمديرية ولد الربيع في البيضاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي ويحظى بحماية وتأمين من الانقلابيين الذين يمولونه بالبنزين والغذاء.وكان مندوب الملالي في صنعاء حسن إيرلو التقى عددا من قيادات القاعدة بينهم محمد طه أنعم في وقت سابق لعقد عدد من الصفقات، فيما لجأ التنظيم إلى إعدام عدد من المدنيين بينهم طبيب في منطقة يكلا خلال الفترة الماضية.وعلمت «عكاظ» أن التنسيق بين القاعدة والحوثي يشمل تنفيذ عمليات مشتركة ضد القوات الحكومية والأجهزة الأمنية في عدد من المحافظات المحررة وإثارة الفوضى والعنف.