قتل شخص وأصيب 16 آخرون على الأقل اليوم (الثلاثاء) في انفجاربالمنطقة الصناعية في مدينة ليفركوزن الألمانية.وذكرت سلطات مدينة ليفركوزن الواقعة شمال كولونيا، أن خدمات الطوارئ أنقذت 12 شخصا فيما تعرض 4 مصابين إلى جروح خطيرة بعد إخماد النيران في موقع «Chempark» الذي يحوي عدة شركات متخصصة في الصناعات الكيماوية.وقال رئيس المجمع الصناعي لارس فريدريش: صدمنا بشدة من الموت المأساوي لأحد الزملاء، مضيفا أن أربعة أشخاص آخرين في عداد المفقودين.وأفادت شركة «Currenta» المشغلة لمجمع الكيماويات، بأن الانفجار وقع في صهاريج التخزين بمركز إدارة النفايات، ثم تحول إلى حريق، فيما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن المكتب الاتحادي الألماني للحماية المدنية والمساعدة في حالات الكوارث صنف الانفجار أنه تهديد شديد، مطالباً السكان البقاء بداخل منازلهم وإغلاق أنظمة التهوية وإغلاق النوافذ والأبواب.وقالت الشرطة في مدينة كولون القريبة إن عددا كبيرا من الضباط ورجال الإطفاء وطائرات الهليكوبتر وسيارات الإسعاف من جميع أنحاء المنطقة تم نشرهم في مكان الحادث.وتقع ليفركوزن على بعد أقل من 50 كيلومترا من المنطقة التي ضربتها فيضانات كارثية الأسبوع الماضي والتي خلفت 180 قتيلا على الأقل.