طالب وكيل أول لجنة الشؤون العربية في البرلمان المصري النائب أحمد فؤاد أباظة،، المجتمع الدولي بدعم تونس للتخلص من التنظيمات الإرهابية، منوها بالقرارات الرئاسية. وقال في بيان له اليوم (الثلاثاء): ما يهمنا هو تحقيق الاستقرار للشعب التونسي، مؤكداً أن قرارات الرئيس التونسي جاءت في توقيتها. وانتقد تصرفات رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، ومحاولته الاعتصام أمام البرلمان وهو أمر مرفوض وضد تحقيق المصالح الوطنية لاستقرار تونس.وأكد أن كل ما يرفعه الغنوشي عبارة عن شعارات إخوانية واضحة تسعى إلى تمرير مخططات مشبوهة ليست في صالح التونسيين. وطالب النائب المصري المجتمع الدولي بأن يكون له موقف واضح وصريح بتصنيف جماعة الإخوان «إرهابية» لأنها المسؤولة عن بث الفرقة وزعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي.وأعرب أباظة عن ثقته في قدرة تونس قيادة وحكومة جديدة وشعباً على استعادة الأمن والاستقرار والتخلص من جماعة الإخوان نهائيا، مؤكداً أن مصر كانت لديها رؤية ثاقبة تجاه هذه الجماعة المارقة التي لا تعرف إلا لغة سفك الدماء وتمزيق وتقسيم الأوطان.