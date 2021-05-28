في يوليو عام ٢٠٢٠ أعلنت مليشيات الحوثي للمرة الأولى عن تلقيها رسالة من رئيس حركة حماس إسماعيل هنية تضمنت الشكر والتقدير لمواقف اليمنيين تجاه القضية الفلسطينية، مخاطبا مرتزقة الحوثي بزعمه كممثل للشعب الفلسطيني، وهو يعي تماما أن الحوثي حركة انقلابية تمردت على الشرعية اليمنية وتحصلت على دعم عسكري وصواريخ باليستية ومسيرات مصنوعة في إيران، لقتل الشعب اليمني وضرب الأعيان في المملكة. رسالة هنية تعتبر أول تواصل معلن من رئيس حركة حماس إلى مليشيات الحوثي، ولكن ما خفي كان أعظم.. فالمسافة طويلة ما بين غزة وصعدة، إلا أن المسافة قريبة جدا في الفكر الانقلابي التدميري بينهما؛ إذ انقلبت حماس على السلطة الشرعية الفلسطينية وهي المرجعية الرئيسية للشعب الفلسطينية والمعترف بها دوليا.. كما قامت مليشيات الحوثي بتطبيق نفس النسخة الحمساوية بالانقلاب على الشرعية اليمنية وقتلت الشعب ودمرت البنية التحتية.. وأضحت الحركة والمليشيات معا في خندق المتاجرة والمزايدة على القضية الفلسطينية.. ولتأكيد المؤكد قدمت قيادات حماس الشكر لإيران وحزب الله لدعمهما الحركة خلال الأزمة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية أخيرا، وهذا طبيعي ومتوقع وغير مستغرب، إلا أن تقديم الشكر لمليشيات الحوثي الإرهابية كرس الحقيقة التي تتمحور أن حماس والحوثي يلتقيان نصا وروحا في الفكر الانقلابي، والقاسم المشترك بينهما هو نظام الملالي الذي يدعم حماس والجهاد والحوثي بالمال والسلاح للمتاجرة، وتستخدم إيران هذه الحركات والمليشيات الحوثية كبيادق للعبث بأمن واستقرار المنطقة ودول الجوار.قبل أكثر من عقد، انقلبت «حماس» على السلطة الفلسطينية في غزة بقوة السلاح، لتتحول إلى جلاد في قطاع أخضعته لمآربها المشبوهة وتاجرت بقضية فلسطين. وفي صنعاء اليمنية، لم يختلف المشهد كثيرا، حين انقلبت مليشيا الحوثي في 2014، على الحكومة الشرعية بالبلاد، وحولتها إلى بؤرة حرب وحمام دم.وخلافا لمقتل آلاف اليمنيين واختطاف وتعذيب كافة الأصوات المناهضة للانقلاب، تمتلك المليشيا الحوثية سجلا أسود يجعلها أبعد ما تكون عن نصرة الشعب الفلسطيني، حيث قامت بنهب وإغلاق جمعية الأقصى، المعنية بدعم قضية فلسطين، والسطو على جمعية كنعان لدعم فلسطين، فضلا عن السيطرة على منزل الزعيم «ياسر عرفات» بصنعاء. إن الاستغلال الرخيص من الحوثي للقضية الفلسطينية، ومحاولة تسجيل نقاط على حساب قضية تعد مركزية لكافة العرب والمسلمين، وسعي مليشيات الحوثي لمقايضة الأسرى محاولة سمجة لتوظيف قضية فلسطين في سبيل تحقيق أهداف إيران ونظام الولي الفقيه في طهران أضحت واضحة للعيان. وتدرك المليشيات الحوثية، أن الدجل الذي تمارسه بمواصلة المتاجرة بالقضية الفلسطينية لم يعد ينطلي سوى على القليل من أنصارها، كون الوقائع الحاصلة على الأرض، تدحض تلك الأكاذيب بشكل كامل..إن التقارب رغم الخلاف التاريخي الواضح بين مشروعي «الإخوان» و«ولاية الفقيه» بالشرق الأوسط ولجوء جماعات «الإسلام السياسي» إلى تنظيم أنفسها ضمن إطارات دولية، فاتحة أحضانها لـ«داعمين جدد»، وإن كانت تتخذهم في الأمس القريب عدواً جاء لتدمير مقدرات الأمة.. ولجأت الجماعات الظلامية والإخوانية إلى انتهاج سلوك التقارب فيما أصبح يعرف بالإسلام السياسي فيما بينها، مستجلبة من تاريخ نهجها الدموي، مصطلحات مؤججة، مثل التكفير والطائفية، التي لا ترى في الآخر المختلف عنه سوى عدو يجب الخلاص منه، وهناك تصاعد ملحوظ في العلاقة بين حماس والحوثيين، وكلاهما جنديان مطواعان في المعسكر الإرهابي الإيراني.. إن الجماعة الحوثية الإرهابية التي تسببت بأكبر معاناة إنسانية في العالم حسب تصنيف الأمم المتحدة تؤكد مجددا أنها مجرد قفاز في أيدي المشروع الإيراني.. لقد سوّق الحوثي الوهم لقبائل بصعدة وعمران وذمار، الذين يدفعون بأولادهم إلى صفوف المليشيا من أجل تحرير فلسطين، لكنهم يجدون أنفسهم في محارق الموت بالجوف ومأرب والبيضاء. ويندرج التقارب بين حماس والحوثي، الذي تقوده طهران باعتبارهما طرفين يقعان ضمن دائرة الحلفاء الإستراتيجيين للمشروع الإيراني في المنطقة، وهو ما يؤكد تحرّك قوى إقليمية تعمل على التقارب بين جماعات الإسلام السياسي، الأمر الذي خلق خطوط تنسيق مشتركة فيما بينها. لم يعد الدور الإيراني المزعزع لأمن واستقرار اليمن، ومسؤوليته عن المأساة الإنسانية التي خلّفتها الحرب خافيا على أحد، باعتبار أن طهران استخدمت مليشيات الحوثي، وحماس، والحشد، وحزب الله، أدوات لتنفيذ أجندتها التوسعية وسياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة. حماس والحوثي.. ثنائي الانقلابات.. «تجار المقاومة».. وبائعو المظلومية.