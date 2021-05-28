بالأمس القريب يؤكد مندوب الملالي في صنعاء المدعو حسن إيرلو المؤكد، ويستمر في فرد عضلاته واستفزازه الشارع اليمني بتصرفاته التي تعكس حقيقة كونه الحاكم الفعلي لمناطق الحوثيين، إذ عقد اجتماعا بممثلي الفصائل الفلسطينية في اليمن والتقى ممثل حركة الجهاد الإسلامي أحمد بركة، والقائم بأعمال ممثل حركة حماس معاذ أبو شمالة، وممثل جبهة التحرير الفلسطينية عمر غنام، وممثل الجبهة الديمقراطية خالد خليفة. ويهدف إيرلو عبر هذا الاجتماع للمتاجرة والتلاعب بعواطف سكان صنعاء بإشارته إلى أن الكيان الصهيوني يعتدي على الشعب الفلسطيني، وهو من يعتدي اليوم على الشعب اليمني ويعمّق من معاناة الشعوب المستضعفة، إن مواقف الشعب اليمني ثابتة ومبدئية بحق القضية الفلسطينية ولا تحتاج لشهادة من العميل إيرلو أو مرتزقة الحوثي الذين يأتمرون بإمرة خامنئي.. إن سيناريوهات المشهد اليمني والسوري والعراقي واللبناني تكاد تكون واحدة مع فارق المكان والزمان والأسماء والشخوص.