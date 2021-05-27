قال بيان للرئاسة العراقية اليوم (الخميس)، إن «اجتماعا عقد في قصر بغداد، ضم رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي, ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ناقش التداعيات الخطيرة التي شهدتها العاصمة العراقية جراء القبض على قائد في مليشيا الحشد الشعبي».

وأشار الييان إلى أن المجتمعين أكدوا على ضرورة حفظ هيبة الدولة وسيادتها، وعلى إجراء الانتخابات النيابية بموعدها المقرر في شهر أكتوبر القادم.

وشهدت بغداد أمس (الأربعاء) اضطرابات أمنية خطيرة عندما نشرت الفصائل المسلحة من الحشد الشعبي المئات من عناصرها مدججين بالسلاح، وسيطروا على المنطقة الخضراء الحكومية، وجميع مداخلها والشوارع المؤدية إليها، بعد اعتقال قاسم المصلح أحد قياديي الحشد بتهمة الإرهاب واقتياده للتحقيق وفق مذكرة قضائية، ولا زال يخضع للتحقيق لليوم الثاني على التوالي.