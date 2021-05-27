وسط صمت دولي وأممي مريب تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية خرق اتفاق ستوكهولم في الحديدة وقتل المدنيين، إذ أصيب اليوم (الخميس) 4 أطفال من أسرة واحدة في هجوم نفذته المليشيا المدعومة من إيران بطائرة دون طيران «مسيرة» واستهدفت مدرسة في مديرية التحيتا جنوب المحافظة.وقال مصدر طبي وعسكري لـ«عكاظ» إن المليشيا قصفت تجمعات للأطفال بالقرب من إحدى المدارس في التحتيا بقذائف متفجرة أطلقتها من طائرة مسيرة، مؤكدة أن الهجوم استهدف الأطفال الأربعة حينما كانوا يلهون في فناء المدرسة.وكانت إحصاءات طبية أكدت مقتل أكثر من 6 مدنيين وإصابة 5 آخرين بقصف مماثل أستخدمت فيه الطائرات المسيرة واستهدفت أسواقا وأحياء مدنية في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.وكانت القوات المشتركة نشرت اليوم فيديو لقائد خلية حوثية ألقي القبض عليه خلال أيام العيد وهو يحاول القيام بعملية عبر البحر لاستهداف مديرية الدريهمي، إذ اعترف القيادي الحوثي في تسجيل مصور بتفاصيل العملية المُحبَطة، والتي قال إنها كانت تركز على تنفذ هجوم بحري - بري واسع النطاق باتجاه حي منظر السكني الموقع الحيوي بمدينة الحديدة.وقال قائد الخلية عبدالسلام مهدي القادم من مديرية بني مطر في محافظة صنعاء إن المليشيا جندته قبل ثلاثة أشهر لتنفيذ هذه المهمة ضمن ما يسمى بجهاز الأمن الوقائي (الإستخبارات)؛ إذ طلبت منه التحرك عبر قارب صيد في جنح الظلام خلال عيد الفطر ومنحته جهاز ليزر، ومقابل الشاطئ يصل للبر سباحة يتولى هو عملية المراقبة للتحركات.من جهة أخرى، أعلن برنامج نزع الألغام مقتل مدني وإصابة آخر في انفجار لغم أرضي زرعته المليشيا في محافظة البيضاء أمس أثناء رعي الأغنام في جبل الشوب في مديرية القريشية.