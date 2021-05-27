هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، (الأربعاء)، لبنان، بأن يتلقى مصير قطاع غزة في حال فكر حزب الله في مهاجمة بلاده.

ونقلت صحيفة «معاريف» العبرية، مساء (الأربعاء)، عن غانتس، أنه في حال بدأت الحرب من الشمال، فإن لبنان سيرتجف، وسيصبح مثل قطاع غزة، من حيث التدمير والخراب الذي حلَّ بها.

وأكدت الصحيفة أن تصريحات غانتس جاءت على خلفية خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وكذلك خطاب قائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيي السنوار، الأربعاء، اللذين هددا فيهما إسرائيل، وتوعدا برد قاس في حال إقدام الجيش الإسرائيلي على مهاجمة القطاع مرة أخرى.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، متوعدا لبنان: «كما أثبتنا في عملية حارس الأسوار، فإن المنازل التي ستكون فيها أسلحة وإرهابيون ستتحول إلى خراب ودمار إذا لزم الأمر».

وشدد غانتس على أن «جيش بلاده مستعد دائما لحماية مواطنيه في أي وقت، وعلى أي ساحة وجبهة، محملا الحكومة اللبنانية المسؤولية عن أي هجمات من أراضيها».

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي أن بلاده لا تريد القتال، وتفضل الاستقرار وعدم التصعيد، مدعيا أنها ستحافظ على حرية العبادة لجميع الأديان، ولن تسمح بأي انتهاك للأماكن المقدسة أو لسيادة إسرائيل.