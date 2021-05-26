لا تزال «حماس» تمارس التضليل والاستفزاز إمعانا في تدمير وخراب ما تبقى من غزة، إذ هدد رئيس الحركة في غزة يحيى سنوار بإحراق كل شيء إذا لم تحل قضايا القطاع. وزعم سنوار في كلمة له اليوم (الأربعاء) أنهم ليسوا بحاجة لأموال المساعدات، لأن الراعي الإيراني يزودهم بالمال والسلاح، مؤكدا أن إسرائيل فشلت في القضاء على الصف السياسي الأول من الحركة.واعترف بأن إسرائيل نجحت في ضرب البنى التحتية في غزة وقتلت 80 عنصرا من سرايا القسام والقدس.تصريحات السنوار تتناقض كليا مع ما سبق وأن أعلنه رئيس الحركة في الخارج خالد مشعل عندما قال: «نحن نفضل أن يتم توجيه مساعدات إعادة إعمار غزة من الدول إلى قنواتنا مباشرة»، كما دعا رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية قبل أيام الدول العربية إلى إعادة إعمار القطاع، شاكرا إيران على مد الحركة بالصواريخ ومساعدتها، بحسب تعبيره.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أن إدارته ستعمل على أن تصل المساعدات إلى سكان غزة وليس حماس، فيما شدد وزير الخارجية أنتوني بلينكن على ضرورة التأكد من عدم وصول مساعدات غزة إلى حماس، مضيفا أن الأموال ستوجه إلى السلطة الفلسطينية والهيئات المستقلة.