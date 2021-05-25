أعلن البيت الأبيض اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين 16 يونيو في مدينة جنيف السويسرية. ويأتي هذا الاجتماع الأول بين الرئيسين منذ تولي بايدن الرئاسة في 20 يناير الماضي، وسط توتر حاد بين واشنطن وموسكو على خلفية تبادل عقوبات واتهامات. وسيتم على هامش اجتماعات قادة مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي.من جهته، أكد الكرملين أن الرئيسين الروسي بوتين والأمريكي بايدن سيعقدان قمة في جنيف لمناقشة وضع العلاقات المضطربة بين موسكو وواشنطن. وقال الكرملين في بيان إن الزعيمين سيناقشان العلاقات الثنائية والمشاكل المتعلقة بالاستقرار النووي الاستراتيجي وقضايا أخرى من بينها التعاون في مكافحة كوفيد-19 والصراعات الإقليمية.