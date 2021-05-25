اعتقلت السلطات العراقية خلية إرهابية تابعة لتنظيم «داعش» في بابل كانت تعمل بما يسمى «قاطع جنوبي بغداد». وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان لها، اليوم (الثلاثاء)، بأن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية قبضت على 8 إرهابيين ضمن خلية لعصابات داعش.وأضافت أن الخلية نشط عملها في جرف النصر ضمن محافظة بابل في نقل انتحاريين ونصب وتفجير العبوات الناسفة على القوات الأمنية والمواطنين، واستهداف نقاط المرابطة ومراكز الشرطة والتهجير القسري على الهوية. واعترف المتهمون بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين.في غضون ذلك، أحبطت قوات الأمن في محافظة ذي قار أمس، هجمات كانت تستهدف أرتالاً خاصة بنقل المعدات اللوجستية للتحالف الدولي ضد «داعش».وقال ضابط في شرطة ذي قار إن «قوات الأمن عثرت على 5 عبوات ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق السريع لاستهداف أرتال التحالف الدولي، مؤكدا أنه رفعها ونشر قوات إضافية لتأمين الطريق».