اجتمع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف في الرياض اليوم (الثلاثاء). ودعا الحجرف المجتمع الدولي للضغط على الحوثي وتغليب مصلحة اليمنيين، في وقت تواصل المليشيا جرائمها ضد المدنيين في مأرب والحديدة.وكشفت مصادر عسكرية يمنية عن مصرع الخبير العسكري التابع لمليشيا «حزب الله» مصطفى الغراوي بغارة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية أمس (الإثنين) في جبهة صرواح غرب مأرب، مؤكدة أن الغراوي كان يتنقل بين جبهتي الجوف ومأرب.وكان ثلاثة مدنيين قد أصيبوا بشظايا طائرة مسيرة ومفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه سوق شعبية في مديرية رغوان شمال غربي مأرب، كما أسقطت الدفاعات الجوية طائرة مسيرة أخرى.في غضون ذلك، دشنت مليشيا الحوثي مطلع الأسبوع الحالي المراكز الصيفية الطائفية في صنعاء، ووفقاً لتربيين تحدثوا لـ«عكاظ»، فإن هذه المراكز تعمل على تدمير أفكار الأطفال وتجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال.وحذر التربويون اليمنيون من تسجيل أبنائهم في هذه المراكز، مؤكدين أن جميع من يدرسون فيها ينتمون إلى السلالة الحوثية ومكلفون بمهام طائفية وعنصرية ولا علاقة لهم بالتعليم من قريب أو بعيد.