يصوت البرلمان الإيرلندي هذا الأسبوع على اقتراح بطرد السفير الإسرائيلي على خلفية اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال عدوانها الأخير على الفلسطينيين. وأفادت صحيفة «جيروزاليم بوست»، اليوم (الثلاثاء)، بأن 11 نائبا من 4 أحزاب قدموا اقتراحا بطرد السفير الأسبوع الماضي قبيل سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، مؤكدة أن الاقتراح يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي وتوسيع المستوطنات بشكل غير قانوني. ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن النواب أوضحوا في مقترحهم أن وجود السفير الإسرائيلي في إيرلندا لا يمكن الدفاع عنه في ظل هذه الظروف، مؤكدين أن أكثر من 60 طفلا قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي، وأن سبب التصعيد الأخير هو محاولة تنفيذ تطهير عرقي بحق 28 عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.