استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي على المملكة والمدنيين في مأرب، مؤكدا أنها معاناة اليمنيين، وطالب الحوثي بالالتفات إلى مصالح اليمن ومعاناة شعبه الذي أنهكته سنوات الصراع بدلاً من الانجرار خلف أجندات أطراف إقليمية تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة.وأعرب أبو الغيط خلال اجتماعه اليوم (الثلاثاء) بمقر الجامعة مع رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد عبيد بن دغر والوفد المرافق له، عن اقتناعه بأن أغلبية اليمنيين يريدون العيش في يمن موحد ومستقر بعيداً عن الصراعات والحروب، وجدد التأكيد على أن الجامعة تدعم وحدة اليمن واستقلاله وسيادته بعيداً عن التدخلات الأجنبية.واستمع الأمين العام للجامعة العربية خلال اللقاء إلى عرض مفصل من المسؤول اليمني حول آخر مستجدات الوضع الميداني والسياسي على الساحة اليمنية. وأكد ابن دغر أن الحوثيين لا يزالوا يرفضون أية مبادرات مطروحة للحل السياسي، رغم أن هذه المبادرات لا تستبعدهم من مستقبل اليمن، ولفت إلى أن التأثيرات الإقليمية على الحوثيين تبدو غالبة على قرارهم السياسي.