اضطر رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم إلى رفع جلسة اليوم (الثلاثاء)، بعد أن أبلغته الحكومة عدم حضورها بسبب جلوس النواب على مقاعدها. وقال الغانم في مؤتمر صحفي، إن الجلسة العادية القادمة ستكون يوم 8 يونيو، داعيا إلى جلسة خاصة (الخميس) تتضمن قسم الدكتور عبيد الوسمي، ومناقشة مكافأة الصفوف الأمامية والقدس والاختبارات الورقية.وكان النواب خالد العتيبي، وعبدالكريم الكندري، ومحمد المطير، وفارس العتيبي، ومبارك الحجرف، ومرزوق الخليفة، ومساعد العارضي، وسعود بوصليب، وصالح المطيري، ومحمد الراجحي، جلسوا على مقاعد الحكومة قبل بدء الجلسة.واجتمع أمس (الإثنين) 26 نائباً في ديوان النائب مساعد العارضي، للبحث في موقف بشأن جلسة مجلس الأمة والمدرج على جدول أعمالها 5 استجوابات، وأجمعوا على أنه لا جلسة إلا بصعود رئيس الحكومة المنصة.وتواجد أمس (الثلاثاء) النائب عبيد الوسمي في مجلس الأمة، والذي جاء خلفا للنائب بدر الداهوم، بعد أن فاز يوم السبت الماضي بعدد قياسي من الأصوات لم يحصدها أي مرشح سابق بتاريخ الحياة البرلمانية الممتدة منذ عقود في الكويت، إذ فاق عدد المصوتين للوسمي 43 ألف شخص، على الرغم من ترشح 15 شخصا آخر في الانتخابات البرلمانية التكميلية في الدائرة الخامسة للفصل التشريعي السادس عشر، لشغل مقعد النائب الداهوم المبطلة عضويته.