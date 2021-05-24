أقر مسؤول إيراني بأن نظام الملالي يقدم ملايين الدولارات لحركة حماس شهريا، وقال إن لدى طهران مشاريع في المنطقة يخصص دخلها لتمويل الحركة الفلسطينية. وكشف المسؤول الذي -فضل عدم ذكر اسمه- أن حماس لديها 3 مصانع تحت الأرض لإنتاج الصواريخ في غزة.من جهته، أفصح مسؤول أوروبي أن حركة حماس تمتلك صواريخ طويلة المدى بمساعدة إيران، لافتا إلى أن الحركة تمتلك محافظ استثمارية قيمتها مئات الملايين، في وقت أفادت مصادر غربية بأن حماس تحصل على دعم مالي من جمعيات خيرية أوروبية متعاطفة معها.يذكر أن وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وتل أبيب دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة، بعد 11 يوماً من القصف الإسرائيلي العنيف على غزة، ما أدى إلى وقوع أكثر من 240 قتيلاً فلسطينياً، فيما سقط 13 على الجانب الإسرائيلي.