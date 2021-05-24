تجدد استهداف قاعدة عين الأسد الجوية ثاني أكبر القواعد في العراق بالصواريخ اليوم (الإثنين)، وأكدت مصادر موثوقة أن هجوماً صاروخياً طال القاعدة شمال البلاد، وأن صاروخاً سقط فيها. ونقلت وسائل إعلام محلية أن صاروخ كاتيوشا كان موجّهاً صوب قاعدة عين الأسد الجوية إلا أنه سقط قرب منطقة سكنية في منطقة البغدادي الشرقية في محافظة الأنبار. بدوره، أكد التحالف الدولي عدم وقوع إصابات جراء الهجوم.وفي مطلع مارس 2021، أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بسقوط 10 صواريخ كاتيوشا على قاعدة عين الأسد، التي كانت تستضيفها أيضا القوات الأمريكية، وقوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وبعض قوات الجيش العراقي.ونقل موقع «بوليتيكو» الأمريكي بعد الهجوم عن مسؤولين في «البنتاغون» أن كتائب حزب الله العراق المدعومة من إيران أو جماعة تابعة لها نفذت هجوما على قاعدة عين الأسد الجوية في مارس الماضي.وجاء هذا الهجوم بعد تأكيد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي أن الشرق الأوسط بشكل عام يعتبر منطقة تنافس شديدة بين القوى العظمى، مشددا على أهمية تزويد دول المنطقة بالسلاح لردع أي هجمات إيرانية.