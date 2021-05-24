أكد وزير الخارجية المصري السفير سامح شكري أن منزلة القدس راسخة في قلوب الشعوب العربية والإسلامية كونها مدينة مقدسة ذات مكانة خاصة، مؤكداً من عمان قبيل توجهه اليوم (الاثنين) إلى مدينة رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس أهمية الموقف العربي الداعم للقضية الفلسطينية، بهدف التوصل إلى السلام المنشود والعادل. وأضاف أن القاهرة تعمل على إنهاء الصراع بين فلسطين وإسرائيل بشكل نهائي، لإبعاد الشعب الفلسطيني عن حالة الإحباط التي أُصيب بها في الفترة الماضية.ولفت شكري إلى أن القاهرة تنسق مع عمّان للمحافظة على حقوق الشعب الفلسطيني. وقال في مؤتمر صحفي مشترك في عمّان مع نظيره الأردني أيمن الصفدي إنه «يجب تفعيل حل الدولتين وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني»، مشدداً: «لدينا رؤية مشتركة مع الأردن بشأن تحقيق السلام الشامل». وأكد أن المواجهة بين حماس وإسرائيل تسببت بمعاناة إنسانية، كاشفاً: "ننسق من أجل توفير المساعدات الفورية لقطاع غزة".من جهته، أكد الصفدي أنه لا حل دون تحقيق السلام الشامل وفق القرارات الدولية والمبادرة العربية.وقال: «نرفض أي إجراءات تقوض حل الدولتين. ونعمل على وقف الانتهاكات في الأقصى». وكشف أن مصر أعلنت مشروعا كبيرا لإعادة الإعمار في غزة.