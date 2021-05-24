أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستعمل على إيصال المساعدات إلى غزة بطريقة تفيد الناس وليس حماس. وقال بايدن في تصريح اليوم (الاثنين) «سنعمل على إشراك حلفائنا في المنطقة في جهود إعادة إعمار غزة». وأضاف أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيغادر اليوم واشنطن متوجهاً إلى الشرق الأوسط. وأوضح أن «بلينكن سيعمل في الشرق الأوسط على منع تجدد الصراع، وإعادة بناء علاقات أمريكا بالقادة الفلسطينيين»، لافتاً إلى أنه سيؤكد خلال زيارته للمنطقة التزام أمريكا بأمن إسرائيل. وذكرت وزارة الخارجية أن بلينكن سيسافر إلى القدس ورام الله والقاهرة وعمّان خلال زيارته الممتدة إلى يوم الخميس.وكان بلينكن أكد في وقت سابق أن الإدارة الأمريكية ستسعى للمشاركة في إعادة إعمار قطاع غزة، إلا أنه أوضح في مقابلة مع شبكة «إي بي سي نيوز» أن تلك المشاركة ستكون عن طريق السلطة الفلسطينية والهيئات المستقلة، وليس عبر حركة حماس. وشدد على أن حل الدولتين هو الوسيلة الوحيدة التي تمنح إسرائيل الأمن والفلسطينيين دولة يستحقونها، وفق تعبيره.من جانبها، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) أن «المعاناة في غزة تزداد بسبب عدم معالجة جذور المشكلات». وأضافت أن الوكالة تدعم 1.4 مليون شخص في القطاع، لافتة إلى أنه «تم إطلاق نداء عاجل للمجتمع الدولي من أجل المساعدة». وأوضحت أن الوكالة بدأت في تلقي المساعدات لسكان القطاع.