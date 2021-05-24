توقعت مصادر مطلعة في صنعاء تصفية مليشيا الحوثي للقياديين الحوثيين يوسف المداني، ومحمد الغماري، اللذين أعلنت واشنطن فرض عقوبات عليهما. وقالت المصادر لـ«عكاظ» إن زعيم المليشيا الإرهابي عبد الملك وجه بإبعادهما عن قيادة محور مأرب وتعيين رئيس الاستخبارات العسكرية الحوثية عبدالله الحاكم. ويعد العسكريان الحوثيان من القيادات التي وضعهما التحالف العربي على قائمة المطلوبين، والمداني المطلوب رقم 8 والغماري رقم 16 ورصدت مكافأة 30 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنهما.ووفقاً للمصادر، فإن القياديين يصنفان برجال الحرس الثوري في اليمن وأوكل لهما قيادة الهجوم على مأرب من قبل مندوب الملالي حسن إيرلو مباشرة، لكن فضح أمرهم وإدراجهم في قائمة العقوبات الأمريكية، سوف يجبر المليشيا على التخلص منهما، كما جرى للقيادي سلطان زابن ومساعدته مسؤولة سجن النساء اللذين تورطا في تعذيب المختطفات.واتهم رئيس المكتب السياسي السابق لمليشيا الحوثي صالح هبرة مليشياته بتصفية عدد ممن وصفهم بقادة الفكر المتنور بالمليشيا مثل شرف الدين والمتوكل والخيواني وجدبان وحسن زيد»، مؤكداً في منشور على حسابه في فيسبوك أمس أن المليشيا لجأت لإغراق البعض الآخر من تلك الكوادر في المشاكل وتوزيع التهم وإثارة الصراعات في ما بينها، بالإضافة إلى نشر الفساد وتسويق المغالطات.