كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس (الأحد) وجود أمراء وعناصر تابعين لتنظيم «داعش الإرهابي» في صفوف فصائل ما يطلق عليه «الجيش الوطني» الموالي لتركيا في مدينة رأس العين ضمن ريف الحسكة. ووثق نشطاء المرصد معلومات وأسماء 4 من أمراء التنظيم وهم من جنسيات سورية يتحدرون من محافظتي حلب ودير الزور، مؤكدين تورط عناصر التنظيم في عدد من الجرائم والانتهاكات ضد موظفي المؤسسات الحكومية والمدنيين في الحسكة.وتزايدت التقارير المحلية التي تؤكد وجود عناصر وقيادات من تنظيم داعش ضمن صفوف الفصائل الموالية لأنقرة شمالي سورية، وسط تحذيرات دولية ومخاوف من عودة محتملة للعمليات الإرهابية.وكانت وزارة الدفاع الفرنسية حذرت الشهر الماضي من عودة «داعش» للظهور في العراق وسورية، مؤكدة أنه انهزم جغرافيا إلا أنه قادر على التحرك، في وقت صعد التنظيم هجماته على قوات النظام في وسط سورية وحول منطقة البادية.