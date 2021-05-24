كشف الرئيس العراقي برهم صالح، خسارة العراق نحو 1000 مليار دولار منذ سقوط نظام صدام حسين، وعزا ذلك إلى استشراء الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة ومؤسساتها.وقال صالح في كلمة له حول الفساد الإداري والمالي في العراق أمس (الأحد) إن 150 مليار دولار هربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ 2003. وأعلن تقديمه مشروع قانون لاسترداد عائدات الفساد واستعادة الأموال ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة.وقال إن قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وخطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد، داعيا إلى «تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد على غرار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش». واعتبر الفساد بأنه الاقتصاد السياسي للعنف، مؤكدا أنه لا يمكن التعامل مع الفساد محليا، والقانون يسعى لاسترداد أموال الفساد عبر اتفاقات مع الدول والتعاون مع الجهات الدولية والمتخصصة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لكبح هذه الظاهرة.من جهة أخرى، أصيب الناشط العراقي عماد العكيلي أمس، في انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته وسط مدينة البصرة، وذلك بعد يوم من مقتل الناشط هاشم المشهداني.