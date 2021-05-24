فيما لا يزال وقف إطلاق النار صامدا، اقتحم عشرات المتشددين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى أمس (الأحد)، وسط تواجد مكثف لشرطة الاحتلال. وحذر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية من مغبة العودة إلى مربع التصعيد والتوتر من خلال عودة اقتحامات المستوطنين، واستمرار حصار حي الشيخ جراح، وسياسة الاعتقالات المستمرة، وحمّل إسرائيل مسؤولية انهيار وقف إطلاق النار. وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية اعتداء القوات الإسرائيلية على المصلين وموظفي الأوقاف واعتقال 6 بينهم حارس وموظف ومنع المصلين دون 45 عاماً من دخول الأقصى وتشديد الإجراءات العسكرية على أبواب المسجد، ولفتت إلى أن قوات الاحتلال أخلت محيط المسجد من المصلين وانتشرت في داخله ومحيطه لتسهيل دخول المستوطنين. وأدانت الخارجية الفلسطينية استمرار اقتحام القوات الإسرائيلية والمستوطنين باحات المسجد، مؤكدة أنه استهتار بجهود تثبيت التهدئة. واعتقلت إسرائيل الليلة قبل الماضية 20 فلسطينياً من الضفة في ظل استمرار الاحتجاجات في مناطق متفرقة، كما اندلعت اشتباكات في حي الجراح بين الشرطة الإسرائيلية والأهالي. وأكد مسؤول فلسطيني تدمير العدوان الإسرائيلي 2000 وحدة سكنية خلال عدوان الـ11 يوما، كما دمر أكثر من 15 ألف وحدة أخرى جزئياً. وقدر الخسائر بنحو 150 مليون دولار.