في تهديد صريح يهدد بانهيار وقف إطلاق النار، أعلن مسؤول أمني إسرائيلي، أن بلاده ستستغل أي فرصة لاغتيال القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف. وقال المسؤول الذي لم يذكر اسمه: لو كان ثمن الوصول للضيف الدخول في حرب ثانية فلا مشكلة لدينا.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، عبر عن قناعته بأن محاولات اغتيال القائد العام لكتائب القسام ستتوج بنجاح في نهاية المطاف. وقال في حوار مع وسائل إعلام إسرائيلية، (الجمعة)، تعليقاً على تقارير عن نجاة الضيف من محاولتي اغتيال خلال العدوان على غزة: «هذه لن تكون آخر محاولة منا، وفي نهاية المطاف سننجح». وأضاف أن جميع قيادات حماس المسؤولين عن إطلاق النار وممارسة الإرهاب ضد المدنيين ليسوا في مأمن.وردا على سؤال بشأن توقعاته لاستمرار الهدنة، قال إن الجولة الجديدة من التصعيد قد تكون بعيدة جدا أو قريبة جدا، ويتوقف ذلك على سلوك حماس.