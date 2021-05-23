اتهم المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، أطرافاً ليبية بتعطيل الانتخابات المقررة أواخر شهر ديسمبر القادم، عازيا ذلك إلى أنها لا تخدم مصالحها في الوقت الراهن. وقال في تصريح له اليوم (الأحد) إن الليبيين سيجبرون المرتزقة على المغادرة لتشكيل جيشهم الموحد.وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، أعلن تأييد المجلس للمطالبة بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة، مؤكدا أن الخلاف يدور حول آليات وكيفية خروجها لا على المبدأ. ولفت في حوار نشر أمس (السبت) إلى أن السؤال يدور حول طريقة خروج المرتزقة، فهل ستخرج على التوازي أم التوالي؟.وأعلن أن اعتراض مجلس الدولة له شقان، الأول يتعلق بإطلاقها مطالبات من داخل دولة أجنبية، والثاني يتعلق بـ«المساواة» بين كل القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا.وقدرت الأمم المتحدة، عدد المرتزقة والجنود الأجانب في ليبيا بأكثر من 20 ألفا، بينهم عسكريون أتراك ومرتزقة روس وسودانيون وتشاديون. وأعرب أعضاء مجلس الأمن مجددا عن مخاوفهم من أن تغادر الجماعات المسلحة ليبيا وتنتشر في المنطقة.