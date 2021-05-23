أفصحت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن الانفجار الذي وقع اليوم (الأحد)، استهدف مصنعا للطائرات بدون طيار في أصفهان وسط إيران، مرجحة أن يكون مرتبطاً بتهديدات إسرائيل عقب تقارير عن تزويد طهران بالطائرات المسيرة لحركة حماس. وأدى الانفجار الذي وقع في مصنع «هسا» لصناعة الطائرات والمسيّرات، المملوك لشركة «نارغوستار سباهان» للصناعات الكيماوية، إلى إصابة 9 عمال على الأقل بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.وذكرت «الغارديان» إن الانفجار وقع بعد أيام من اتهام إسرائيل لإيران بأنها كانت تقدم طائرات بدون طيار لحركة حماس في غزة.ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم مركز الطوارئ في أصفهان، عباس عابدي قوله إن «بلاغا ورد إلى مركز الطوارئ في أصفهان حول الحادث في مصنع «هسا» في تمام الساعة 3:26 من فجر الأحد بالتوقيت المحلي. وقال عابدي «إن الحادث وقع حوالي بلدة شاهين شهر في مصنع «هسا» التابع لشركة «نارغوستار سباهان» للصناعات الكيماوية، وتم إرسال 4 فرق طوارئ وحافلة إسعاف وفریقي إسعاف للهلال الأحمر للمساعدة في الحادث». وأكد أن 9 أشخاص أصيبوا في الحادث ونقلوا إلى مستشفى غولديس في شاهين شهر لتلقي العلاج.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اتهم إيران الخميس الماضي، بتقديم الدعم الكامل لحركتي الجهاد وحماس وحزب الله في لبنان.